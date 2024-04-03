Керівна партія Грузії офіційно ініціювала зміни до конституції проти "ЛГБТ-пропаганди"

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" офіційно внесла пропозиції змін до основного закону, спрямовані на "протидію ЛГБТ-пропаганді".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

"Мрія" ініціює зміни безпосередньо до конституції і пропонує ухвалити конституційний закон "Про сімейні цінності і захист неповнолітніх". Проєкт налічує вісім пунктів, термін "ЛГБТ" у ньому прямо не згадується.

Проєкт передбачає, що регулюватися можуть лише "стосунки, аналогічні шлюбу, які передбачають союз одного генетичного чоловіка і однієї генетичної жінки"; усиновлення чи оформлення опіки над неповнолітніми дозволяється "лише подружжям або гетеросексуальними особами, які перебувають у шлюбі згідно з законодавстом Грузії".

Забороняються медичні маніпуляції для зміни статі; в офіційних документах зобов’язують вказувати лише чоловічу або жіночу стать "відповідно до генетичних даних", оголошуються недійсними будь-які рішення державних органів чи приватних осіб, які "прямо чи опосередковано обмежують використання понять, що визначаються статтю".

Останні пункти забороняються "події, спрямовані на пропаганду одностатевих сімейних чи інтимних відносин, інцесту, висновлення чи опіки над неповнолітніми одностатевою парою чи негетеросексуальною особою, медичних втручань з метою зміни статі", а також поширення "творів, програм та інших матеріалів" на ці теми і включення таких матеріалів в освітній процес державних чи приватних навчальних закладів. При цьому незрозуміло, якими будуть конкретні критерії визначення, чи є матеріали пропагандою.

"Грузинська мрія" не має у парламенті достатньої більшості, щоб внести зміни до конституції. Раніше у партії заявили, що проєкт, скоріше за все, винесуть на голосування після парламентських виборів, на яких "Мрія" розраховує отримати конституційну більшість.

У "Грузинській мрії" наполягають, що запропоновані зміни не можна розцінювати як обмеження прав людини, прав на свободу зібрань та вираження поглядів.

Також 3 квітня стало відомо, що керівна партія Грузії повернулася до планів ухвалити закон "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Перша спроба ухвалити цей проєкт була навесні 2023 року, тоді після різкої критики ЄС та США і під тиском протестів влада вирішила все ж відкликати його.

Президентка Грузії жорстко розкритикувала наміри повернути проєкт на розгляд, заявивши, що це підриває європейське майбутнє Грузії.