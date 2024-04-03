Правящая партия Грузии официально инициировала изменения в конституцию против "ЛГБТ-пропаганды"

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" официально внесла предложения изменений в основной закон, направленные на "противодействие ЛГБТ-пропаганде".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"Мечта" инициирует изменения непосредственно в конституцию и предлагает принять конституционный закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Проект насчитывает восемь пунктов, термин "ЛГБТ" в нем прямо не упоминается.

Проект предусматривате, что регулироваться могут только "отношения, аналогичные браку, которые предусматривают союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины"; усыновление или оформление опеки над несовершеннолетними разрешается "только супругами или гетеросексуальными лицами, состоящими в браке согласно законодательству Грузии".

Запрещаются медицинские манипуляции для изменения пола; в официальных документах обязывают указывать только мужской или женский пол "в соответствии с генетическими данными", объявляются недействительными любые решения государственных органов или частных лиц, которые "прямо или косвенно ограничивают использование понятий, определяемых полом".

Последние пункты запрещают "события, направленные на пропаганду однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетними однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинских вмешательств с целью изменения пола", а также распространение "произведений, программ и других материалов" на эти темы и включение таких материалов в образовательный процесс государственных или частных учебных заведений. При этом непонятно, какими будут конкретные критерии определения, являются ли материалы пропагандой.

"Грузинская мечта" не имеет в парламенте достаточного большинства, чтобы внести изменения в конституцию. Ранее в партии заявили, что проект, скорее всего, вынесут на голосование после парламентских выборов, на которых "Мечта" рассчитывает получить конституционное большинство.

В "Грузинской мечте" настаивают, что предложенные изменения нельзя расценивать как ограничение прав человека, прав на свободу собраний и выражения взглядов.

Также 3 апреля стало известно, что правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Первая попытка принять этот проект была весной 2023 года, тогда после резкой критики ЕС и США и под давлением протестов власти решили все же отозвать его.

Президент Грузии жестко раскритиковала намерения вернуть проект на рассмотрение, заявив, что это подрывает европейское будущее Грузии.