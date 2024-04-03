Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі жорстко розкритикувала керівну партію "Грузинська мрія" через намір ухвалити закон "про іноагентів", який порівнюють з російським, наголосивши, що це підтриває європейське майбутнє країни.

Як пише "Європейська правда", її слова наводить "Новости-Грузия".

Зурабішвілі, яка давно у відкритому конфлікті з керівною партією, висловила обурення намірами керівної партії повернути на розгляд проєкт, який запроваджує додаткові вимоги до неурядових організацій із західним донорським фінансуванням.

Вона зауважла, що "Грузинська мрія" називає своєю заслугою надання грузії статусу кандидата на вступ до ЄС, але при цьому веде країну у протилежному напрямку.

"Та риторика якийсь час тривала, але зараз усе ясно: "Грузинська мрія чітко заявила про себе, вона сказала Європі "ні" за усіма напрямками… Ми отримали від Європи своєрідний аванс. І сьогодні "Грузинська мрія" саботує наш шлях і наше європейське майбутнє. Саботаж – це єдине слово, яке мені зараз спадає на думку", – заявила президентка на терміновому брифінгу.

Вона підкреслено використала щодо проєкту термін "російський закон", тоді як спікер парламенту перед цим заявив, що опозиція не має так називати цей законопроєкт.

"Так, я використовую цей термін – запровадження "російського закону"... Ви не хочете ні чути, ні бачити, що грузинське суспільство об’єднане у тому, щоби зміцнювати нашу незалежність. Росія більше ніколи сюди не повернеться", – наголосила Саломе Зурабішвілі.

Президентка додала, що у владі чинять перешкоди судовій реформі, не хочуть відкривати додаткові виборчі дільниці за кордоном, не хочуть розголосу щодо випадків корупції.

Вона також припустила, що у "Грузинській мрії" намагаються спровокувати в країні дестабілізацію, щоб мати привід назвати своїх опонентів "радикалами, агентами і членами партії війни".

Президентка закликала громадян прийти на вибори і таким чином висловитися за подальший курс країни.

"Нам потрібна величезна мобілізація, а не безвихідь і депресія… Готовність до того, щоби йти на вибори під одним європейським прапором. Можливо, з кількома партіями, але під одним прапором", – наголосила Зурабішвілі.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що керівна партія Грузії повернулася до планів ухвалити закон "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Перша спроба ухвалити цей проєкт навесні 2023 року спровокувала масштабні акції протесту. Парламент схвалив проєкт у першому читанні, але після різкої критики ЄС та США і під тиском протестів влада вирішила все ж відкликати його.

Опозиція знову закликає до акцій протесту, вбачаючи в ініціативі спробу наступу на свободу слова, тиску на громадянське суспільство та дискредитації нелояльних до влади організацій і ЗМІ.