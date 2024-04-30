Які наслідки матиме корупційний скандал із дружиною прем’єра Іспанії

29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що не буде йти у відставку завдяки мобілізації його прихильників. Напередодні цієї заяви вони зібрали багатотисячний мітинг у Мадриді на підтримку Педро Санчеса.

Причиною, через яку Санчес ледь не пішов з посади, стали звинувачення у корупції на адресу його дружини Бегоньї Гомес.

І це на додачу до скандалу, пов'язаного з можливою амністією каталонських політиків, причетних до спроби проголошення у 2017 році незалежності регіону.

Отже, політична криза в Іспанії ще далека від завершення. Про те, якими можуть бути наслідки цих подій, читайте у статті журналіста "Європейської правди" Андрія Синявського Криза родинного характеру: куди заведе Іспанію звинувачення в корупції дружини прем'єра. Далі – стислий її виклад.

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Іспанські ЗМІ вже кілька місяців поспіль пишуть про те, що дружина прем'єра та її соратники отримують вигоду від близьких стосунків із головою уряду.

Врешті-решт, після скарги профспілки Manos Limpias ("Чисті руки"), правоохоронні органи почали розслідування можливих неправомірних дій дружини Педро Санчеса.

За інформацією видання El Confidencial, слідчі вивчають зв'язки Гомес із туристичною групою Globalia та її авіакомпанією Air Europa, які отримували державне фінансування або вигравали державні контракти.

Сама ж Гомес наполягає, що ніколи не отримувала жодної фінансової підтримки від Globalia або її підрозділів.

Позицію про невинуватість дружини прем'єра підтримують і багато іспанських правників, які стверджують, що для відкриття справи немає підстав. І навіть прокуратура закликає закрити цю справу через відсутність складу злочину.

Втім, для багатьох критиків чинної влади ці аргументи вже не мали особливого значення – праві не пробачили Санчесу минулорічну угоду з каталонськими партіями, яку вони сприймають як державну зраду.

Реагуючи на звинувачення, іспанський прем'єр оголосив про припинення своєї участі в публічних заходах на кілька днів.

А головне, не виключив свою відставку у зв’язку "з атаками на нього та дружину", заявивши, що "не прив'язаний до своєї посади".

За п'ять днів взятої паузи прем'єру вдалося виграти інформаційний порядок денний. Якщо на початку корупційного скандалу в інформаційному полі домінувала опозиція, то згодом про довіру Санчесу заявили і рідні соціалісти, і їхній коаліційний партнер партія Sumar, і, звичайно, пересічні іспанці, які провели 27 квітня багатотисячний мітинг на підтримку голови уряду.

Тож дочекавшись 29 квітня, Санчес оголосив своє рішення, заявивши, що не піде у відставку.

Звісно, заява Санчеса не поклала край політичній кризі.

Корупційний скандал, незалежно від його фіналу, став величезним подарунком для опозиції.

Попереду вкрай непрості вибори до Європарламенту та регіональні вибори у Каталонії. Провал на них іспанських соціалістів істотно збільшує ймовірність проведення позачергових виборів.

А можливо, виборів навіть не доведеться чекати. Опозиція може винести на розгляд парламенту вотум недовіри Санчесу. Цього разу сепаратистські каталонські партії Junts та ERC навряд чи врятують його. За останній рік каталонські партії так і не отримали обіцяного.

Чи вони підтримають прем'єра в обмін на чіткі гарантії виконання своїх вимог? Проте такий сценарій може ще більше розпалити емоції правої частини електорату.

І тоді Іспанія може звалитися в повномасштабну політичну кризу.

Масштабна політична криза у дружній нам країні є найгіршим сценарієм і для України.

Докладніше – в матеріалі Андрія Синявського Криза родинного характеру: куди заведе Іспанію звинувачення в корупції дружини прем'єра.