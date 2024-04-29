Прем’єр Іспанії, чию дружину звинуватили у корупції, вирішив не йти у відставку

Глава іспанського уряду Педро Санчес заявив, що не піде у відставку на тлі корупційних звинувачень на адресу його дружини.

Про це він оголосив у понеділок після кількох днів роздумів, його цитує видання El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Санчес сказав, що залишиться на чолі уряду попри "кампанію з переслідування" його дружини Бегоньї Гомес.

Він повідомив, що отримав повідомлення на свою підтримку як від представників своєї партії, так і від людей у сепаратистському регіоні Каталонії.

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"Завдяки цій мобілізації я вирішив продовжувати керувати урядом", – сказав Санчес.

"Я прошу іспанське суспільство знову показати приклад. Зло, яке вражає нас, є частиною глобального руху. Давайте покажемо світу, як захищається демократія", – додав він.

Протягом останніх п'яти днів лідер соціалістів був відсутній у публічному житті, щоб обдумати своє майбутнє.

Прихильники його Іспанської соціалістичної робітничої партії закликали Санчеса залишитися. Тисячі людей приїхали з усієї Іспанії на мітинг у Мадриді в суботу, щоб підтримати Санчеса.

Санчес заперечує звинувачення на адресу дружини Бегоньї Гомес. Він каже, що це є частиною тривалої кампанії наклепу на нього та його родину з боку політичних опонентів.

Поки неясно, чи буде Гомес офіційно названа підозрюваною в закритому розслідуванні, яке все ще перебуває на ранніх стадіях. Розслідування ведуть за скаргою групи "Манос Лімпіас", відомої позовами проти уряду.

У позові дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Прокуратура Мадрида заявила в четвер, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.