Какие последствия будет иметь коррупционный скандал с женой премьера Испании

29 апреля глава правительства Испании объявил, что не будет уходить в отставку благодаря мобилизации его сторонников. Накануне этого заявления они собрали многотысячный митинг в Мадриде в поддержку Педро Санчеса.

Причиной, по которой Санчес едва не ушел с должности, стали обвинения в коррупции в адрес его жены Бегоньи Гомес.

И это в дополнение к скандалу, связанному с возможной амнистией каталонских политиков, причастных к попытке провозглашения в 2017 году независимости региона.

Итак, политический кризис в Испании еще далек от завершения. О том, какими могут быть последствия этих событий, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Андрея Синявского Кризис семейного характера: куда заведет Испанию обвинение жены премьера в коррупции. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Испанские СМИ уже несколько месяцев подряд пишут о том, что жена премьера и ее соратники получают выгоду от близких отношений с главой правительства.

В конце концов, после жалобы профсоюза Manos Limpias ("Чистые руки"), правоохранительные органы начали расследование возможных неправомерных действий жены Педро Санчеса.

По информации издания El Confidencial, следователи изучают связи Гомес с туристической группой Globalia и ее авиакомпанией Air Europa, которые получали государственное финансирование или выигрывали государственные контракты.

Сама же Гомес настаивает, что никогда не получала никакой финансовой поддержки от Globalia или ее подразделений.

Позицию о невиновности жены премьера поддерживают и многие испанские юристы, которые утверждают, что для открытия дела нет оснований. И даже прокуратура призывает закрыть это дело из-за отсутствия состава преступления.

Впрочем, для многих критиков действующей власти эти аргументы уже не имели особого значения – правые не простили Санчесу прошлогоднее соглашение с каталонскими партиями, которое они воспринимают как государственную измену.

Реагируя на обвинения, испанский премьер объявил о приостановке своего участия в публичных мероприятиях на несколько дней.

А главное, не исключил свою отставку в связи "с атаками на него и жену", заявив, что "не привязан к своей должности".

За пять дней взятой паузы премьеру удалось выиграть информационную повестку дня. Если в начале коррупционного скандала в информационном поле доминировала оппозиция, то впоследствии о доверии Санчесу заявили и родные социалисты, и их коалиционный партнер партия Sumar, и, конечно, рядовые испанцы, которые провели 27 апреля многотысячный митинг в поддержку главы правительства.

Поэтому дождавшись 29 апреля, Санчес объявил свое решение, заявив, что не уйдет в отставку.

Конечно, заявление Санчеса не положило конец политическому кризису.

Коррупционный скандал, независимо от его финала, стал огромным подарком для оппозиции.

Впереди крайне непростые выборы в Европарламент и региональные выборы в Каталонии. Провал на них испанских социалистов существенно увеличивает вероятность проведения внеочередных выборов.

А возможно, выборов даже не придется ждать. Оппозиция может вынести на рассмотрение парламента вотум недоверия Санчесу. На этот раз сепаратистские каталонские партии Junts и ERC вряд ли спасут его. За последний год каталонские партии так и не получили обещанного.

Или они поддержат премьера в обмен на четкие гарантии выполнения своих требований? Однако такой сценарий может еще больше разжечь эмоции правой части электората.

И тогда Испания может свалиться в полномасштабный политический кризис.

Масштабный политический кризис в дружественной нам стране является худшим сценарием и для Украины.

Подробнее – в материале Андрея Синявского Кризис семейного характера: куда заведет Испанию обвинение жены премьера в коррупции.