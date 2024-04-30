Криза родинного характеру: куди заведе Іспанію звинувачення в корупції дружини прем'єра

"Педро, не здавайся", "Ти потрібен Іспанії" – такими гаслами багатотисячний мітинг у Мадриді звертався до прем’єр-міністра Педро Санчеса із закликом залишитися на посаді.

І цей заклик був почутий: 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що не буде йти у відставку. "Завдяки цій мобілізації я вирішив продовжувати керувати урядом", – пояснює він своє рішення.

Втім, політична криза в Іспанії ще далека від завершення. Адже причиною, через яку Санчес ледь не пішов з посади, стали звинувачення у корупції на адресу його дружини Бегоньї Гомес.

А до того ж ця криза наклалася на незавершену попередню, пов'язану з можливою амністією каталонських політиків, причетних до спроби проголошення у 2017 році незалежності регіону.

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Тому іспанські праві навряд чи облишать цей скандал, намагаючись вичавити з нього по-максимуму.

Тож варто розібратися, якими будуть наслідки цих подій для Іспанії.

Розслідування "чистих рук"

Усе почалося з розслідування, розпочатого за скаргою профспілки Manos Limpias ("Чисті руки").

Як характеризує Politico позивача у цій справі, це організація, пов'язана з ультраправими і "відома тим, що подає безпідставні позови проти людей із прогресивними поглядами".

Попри це, Manos Limpias раніше вдавалося доводити справи до кінця, і навіть домогтися покарання члена королівської родини – чоловіка рідної сестри короля Філіпа VI Крістіни.

Своєю чергою, для відкриття розслідування Manos Limpias далеко не вперше використала правовий інструмент, відомий як "народне обвинувачення". Він дозволяє подання кримінальних скарг проти третіх осіб. Проте не кожне звинувачення призводить до розслідування, і остаточне рішення залишається за судом.

Яке саме звинувачення розслідує суд, не повідомляють (до того ж він постановив зберігати таємницю судового розгляду).

Втім, ЗМІ найчастіше згадують дві статті, в яких стверджувалося, що 2020 року дружина Санчеса підписала два рекомендаційні листи на підтримку отримання державного контракту групою компаній, з якими вона має особисті та професійні зв'язки.

Про те, що дружина прем'єра та її соратники отримують вигоду від близьких стосунків із головою уряду, іспанські ЗМІ пишуть вже кілька місяців поспіль.

На підставі деяких із цих публікацій відкриття справи раніше вимагала опозиційна Народна партія, проте її позов було відхиленою.

За інформацією видання El Confidencial, слідчі вивчають зв'язки Гомес із туристичною групою Globalia та її авіакомпанією Air Europa, які отримували державне фінансування або вигравали державні контракти.

Стверджувалося, що Globalia розробила магістерську програму, якою дружина прем'єра керувала в Мадридському університеті Комплутенсе, та що компанії, які вона підтримувала, виграли три контракти у конкурсі, де також брали участь ще 20 компаній, на суму понад 10 млн євро.

Крім того, за даними журналістів, Гомес двічі зустрічалася з генеральним директором Globalia Хав'єром Ідальго, коли перевізник Air Europa вів переговори з урядом щодо отримання значної фінансової допомоги після того, як компанія серйозно постраждала через втрату авіасполучення внаслідок пандемії коронавірусу.

Як окремо зазначається,

навіть попри явний конфлікт інтересів, Санчес не відкликав свою участь в урядовому засіданні, на якому вирішувалося питання фіндопомоги Air Europa.

Тут варто нагадати, що іспанське законодавство вимагає від членів уряду утримуватися від рішень, що можуть принести користь їхнім "партнерам", і передбачає покарання аж до відсторонення від посади.

Сама ж Гомес наполягає, що ніколи не отримувала жодної фінансової підтримки від Globalia або її підрозділів.

Так само згадані в цій історії компанії Globalia та Air Europa у своїй спільній заяві наполягають, що допомога, яку вони отримали від іспанського уряду, "відповідає параметрам іншої допомоги, отриманої різними компаніями в цьому секторі в Іспанії та решті Європи".

А найголовніше, що позицію про невинуватість дружини прем'єра підтримують і багато іспанських правників, які стверджують, що для відкриття справи немає підстав. І навіть прокуратура закликає закрити цю справу через відсутність складу злочину.

Втім, для багатьох критиків чинної влади ці аргументи вже не мали особливого значення – праві не пробачили Санчесу минулорічну угоду з каталонськими партіями, яку вони сприймають як державну зраду.

Захист Санчеса

Реагуючи на звинувачення, іспанський прем'єр оголосив про припинення своєї участі в публічних заходах на кілька днів.

А головне, не виключив свою відставку у зв’язку "з атаками на нього та дружину", заявивши, що "не прив'язаний до своєї посади".

Втім, глава уряду переконаний, що звинувачення проти нього просувають опоненти, зокрема лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо та очільник ультраправої Vox Сантьяго Абаскаль, зазначивши, що вони "співпрацювали" з тими, хто поширював звинувачення проти Гомес.

"Що він повинен був зробити, то це дати пояснення. Якщо немає чого боятися, в чому проблема? Якщо його дружині немає чого боятися, вона повинна піти до суду й чітко заявити про свою невинуватість", – заявив Фейхоо.

"Ми не знаємо, чи не є це ще одним його пропагандистським маневром, щоб представити себе бідною жертвою", – сказав Абаскаль.

Опозиційні партії сумніваються у щирості прем’єра, а оголошення остаточного рішення щодо відставки 29 квітня назвали стратегічним кроком, спрямованим на отримання більшої суспільної підтримки.

І як показали подальші події, принаймні частка правди в цьому була.

За п'ять днів взятої паузи прем'єру вдалося виграти інформаційний порядок денний. Якщо на початку корупційного скандалу в інформаційному полі домінувала опозиція, то згодом про довіру Санчесу заявили і рідні соціалісти, і їхній коаліційний партнер партія Sumar, і, звичайно, пересічні іспанці, які провели 27 квітня багатотисячний мітинг на підтримку голови уряду.

Тож дочекавшись 29 квітня, Санчес оголосив своє рішення, заявивши, що не піде у відставку.

"Я прошу іспанське суспільство знову показати приклад. Зло, яке вражає нас, є частиною глобального руху. Давайте покажемо світу, як захищається демократія", – з цими словами прем'єр озвучив довгоочікуване рішення.

Посилення напруги

Звісно, заява Санчеса не поклала край політичній кризі.

Корупційний скандал, незалежно від його фіналу, став величезним подарунком для опозиції.

"Іспанія не має очільника уряду, гідного своїх громадян", – коментує рішення прем’єра лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо.

Тут треба нагадати, що попередник Санчеса на посаді голови уряду, "народник" Маріано Рахой теж потерпав від корупційних скандалів, які суттєво знизили популярність Народної партії.

Тож тепер опозиція із задоволенням "віддасть цей борг" соціалістам.

Тим більше, що попереду вкрай непрості вибори до Європарламенту та регіональні вибори у Каталонії. Провал на них іспанських соціалістів істотно збільшує ймовірність проведення позачергових виборів.

А можливо, виборів навіть не доведеться чекати. Опозиція може винести на розгляд парламенту вотум недовіри Санчесу. А тут "золота акція" належатиме сепаратистським каталонським партіям Junts та ERC.

Рік тому альянс із цими політсилами дозволив Санчесу зберегти посаду прем'єра, хоча напередодні більшість аналітиків прогнозувала повернення до влади правих.

Проте за рік каталонські партії так і не отримали ані обіцяної амністії своїх лідерів, ані продвижки в питанні незалежності регіону. Окреме питання, чи є в цьому провина Санчеса, адже ухвалений нижньою палатою законопроєкт про амністію застряг у Сенаті, де більшість має Народна партія.

Як наслідок, "каталонці" досі не отримали нічого з того, що їм було обіцяно за підтримку уряду Санчеса. Чи будуть вони за таких умов захищати цей уряд від відставки?

Чи вони підтримують прем'єра в обмін на чіткі гарантії виконання своїх вимог? Проте такий сценарій може ще більше розпалити емоції правої частини електорату.

І тоді Іспанія може звалитися в повномасштабну політичну кризу.

Втім, не виключено, що саме через це опозиція наразі не педалює питання вотуму недовіри. Адже у правих недостатньо голосів для формування власної більшості, а політична криза під час розподілу посад в євроінституціях є вкрай небажаною для Іспанії, оскільки послаблює її можливість лобіювати свої інтереси.

До речі, Педро Санчеса називають серед фаворитів на здобуття посади голови Європейської ради. Наразі невідомо, як нинішня криза вплине на його шанси, особливо якщо суд прийме рішення відкрити розслідування.

Та одночасно такий сценарій може бути цілком прийнятний для опозиції – ще одного яскравого обличчя в іспанських соціалістів немає.

І так само масштабна політична криза у дружній нам країні є найгіршим сценарієм і для України. Нагадаємо, що і соціалісти, і опозиційні "народники" декларують підтримку нашої країни на шляху до НАТО та ЄС і передачу зброї для ЗСУ.

Натомість повномасштабна політична криза здатна поставити цю допомогу "на паузу", що є вкрай небажаним для нас.

Автор: Андрій Синявський,

журналіст "Європейської правди"