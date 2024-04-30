У Німеччині соціал-демократи вперше з літа випередили в опитуванні ультраправих

Німецька Соціал-демократична партія вперше з червня 2023 року випередила в опитуванні "Альтернативу для Німеччини" ("АдН") на тлі скандалів, які в останні тижні супроводжують останню.

Про це свідчать результати опитування інституту Forsa для RTL/ntv, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

У свіжому опитуванні рейтинг "АдН" залишається незмінним на рівні 16%, тоді як результат СДПН покращився на один відсотковий пункт порівняно з попереднім тижнем.

Таким чином соціал-демократи канцлера Олафа Шольца випередили ультраправих вперше з червня 2023 року.

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Ліві також дещо покращили свої показники, оскільки вони можуть очікувати на 3 відсотки голосів, тоді як опозиційний блок ХДС/ХСС (30%) і "Альянс Сари Вагенкнехт" (4 %) втратили по одному відсотковому пункту.

Показники "Зелених" (12%) і Вільної демократичної партії (5%) не змінилися. Інші партії наразі разом набирають 13%.

Нагадаємо, в останні тижні "Альтернатива для Німеччини" фігурувала в кількох гучних справах щодо шпигунства на користь Китаю та торгівлі впливом на користь РФ.

Минулого тижня у Дрездені поліція заарештувала громадянина Німеччини Цзяна Г., який працює на євродепутата "АдН" Максиміліана Кра помічником у Європарламенті.

Цього місяця Бельгія відкрила кримінальне розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори після того, як чеський уряд заявив, що викрив російську мережу, яка намагалася вплинути на політику, включаючи виплати європейським політикам.

Серед таких політиків фігурують представники "Альтернативи для Німеччини", зокрема Петр Бистронь, якого підозрюють у просуванні проросійської пропаганди, а також Максимілліан Кра.