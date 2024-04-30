В Германии социал-демократы впервые с лета опередили в опросе ультраправых

Немецкая Социал-демократическая партия впервые с июня 2023 года опередила в опросе "Альтернативу для Германии" ("АдГ") на фоне скандалов, которые в последние недели сопровождают последнюю.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Forsa для RTL/ntv, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

В свежем опросе рейтинг "АдН" остается неизменным на уровне 16%, тогда как результат СДПГ улучшился на один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей.

Таким образом социал-демократы канцлера Олафа Шольца опередили ультраправых впервые с июня 2023 года.

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Левые также несколько улучшили свои показатели, поскольку они могут ожидать 3 процента голосов, тогда как оппозиционный блок ХДС/ХСС (30%) и "Альянс Сары Вагенкнехт" (4%) потеряли по одному процентному пункту.

Показатели "Зеленых" (12%) и Свободной демократической партии (5%) не изменились. Другие партии пока вместе набирают 13%.

Напомним, в последние недели "Альтернатива для Германии" фигурировала в нескольких громких делах о шпионаже в пользу Китая и торговле влиянием в пользу РФ.

На прошлой неделе в Дрездене полиция арестовала гражданина Германии Цзяна Г., который работает на евродепутата "АдГ" Максимилиана Кра помощником в Европарламенте.

В этом месяце Бельгия открыла уголовное расследование в отношении возможного вмешательства России в выборы после того, как чешское правительство заявило, что разоблачило российскую сеть, которая пыталась повлиять на политику, включая выплаты европейским политикам.

Среди таких политиков фигурируют представители "Альтернативы для Германии", в частности Петр Быстронь, подозреваемый в продвижении российской пропаганды, а также Максимиллиан Кра.