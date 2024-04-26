Німецьким ультраправим влаштували обструкцію в Бундестазі

Німецькі урядові та опозиційні депутати розкритикували у парламенті ультраправу "Альтернативу для Німеччини" ("АдН") за підозру в її зв'язках із РФ та Китаем після того, як помічника депутата від цієї партії Максиміліан Кра арештувала за можливе шпигунство на користь Пекіна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Під час дебатів у Бундестазі представник урядової коаліції від "Вільних демократів" Константін Куле заявив, що однією з причин, чому Німеччина є об'єктом російського та китайського шпигунства, є "існування правої екстремістської партії.., яка готова підхопити будь-який наратив з КНР і РФ та поширювати його".

"Тому треба сказати дуже чітко: "АдН" є слабким місцем німецької демократії, коли йдеться про захист нашої ліберальної демократії", – зазначив він.

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Водночас депутат опозиційної ХДС/ХСС Марк Генріхманн звинуватив "АдН" у тому, що та "зрадила й продала німецький народ". Коментуючи нещодавні звинувачення на адресу ультраправих, він вказав: "сьогодні Росія, завтра Китай".

Натомість законодавець від "АдН" Штефан Койтер звинуватив ліберальних політиків у спробі "відволікти увагу від власного політичного провалу" за допомогою служб безпеки, зобразивши свою партію жертвою кампанії.

Днями топкандидат на виборах до Європарламенту від ультраправої "Альтернативи для Німеччини", євродепутат Максиміліан Кра заявив, що не збирається йти у відставку після того, як його помічника звинуватили у шпигунстві на Китай.

У понеділок у Дрездені поліція заарештувала громадянина Німеччини Цзяна Г., який працює на Кра помічником у Європарламенті.

За словами федерального генпрокурора, Цзяна Г. звинувачують у діяльності як агента іноземної спецслужби в особливо тяжкій справі. Зокрема, слідчі звинувачують чоловіка в передачі інформації про переговори в Європарламенті та шпигунстві за китайськими опозиціонерами в Німеччині. Європарламент тимчасово відсторонив Г. через звинувачення.

Раніше журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу. Сам Бистронь вирішив оскаржити в суді ці звинувачення.