ЗМІ: Угорщина блокує допомогу Вірменії з "військового" фонду ЄС

Угорщина нібито блокує рішення щодо надання Вірменії підтримки з Європейського фонду миру, вимагаючи включити у програму також Азербайджан.

Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомила вірменська служба "Радіо Свобода" ("Радіо Азатутюн"), пише "Європейська правда".

За інформацією від джерел, Угорщина не хоче погоджувати підтримку для Вірменії з Європейського фонду миру і вимагає включити у програму Азербайджан. Цю вимогу нібито вже готові обговорювати, аби вийти з глухого кута.

У середині квітня "Радіо Азатутюн" стало відомо, що країни ЄС попередньо домовилися надати Вірменії з Європейського фонду миру 10 млн євро, що стало б першою подібною допомогою для країни.

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Кошти мають піти на спорудження модульного містечка з госпіталем для одного батальйону та деякі інші спроможності – "з метою допомогти збройним силам Вірменії підвищити стійкість та спроможності з підтримання стабільності і таким чином краще допомагати цивільному населенню під час криз і надзвичайних ситуацій".

Угорщина нібито блокує це рішення вже кілька тижнів.

Нагадаємо, минулого тижня Азербайджан та Вірменія розпочали процедуру демаркації кордону.

У березні Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС, після чого вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.

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