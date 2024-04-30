СМИ: Венгрия блокирует помощь Армении из "военного" фонда ЕС

Венгрия якобы блокирует решение о предоставлении Армении поддержки из Европейского фонда мира, требуя включить в программу также Азербайджан.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщила армянская служба "Радио Свобода" ("Радио Азатутюн"), пишет "Европейская правда".

По информации от источников, Венгрия не хочет согласовывать поддержку для Армении из Европейского фонда мира и требует включить в программу Азербайджан. Это требование якобы уже готовы обсуждать, чтобы выйти из тупика.

В середине апреля "Радио Азатутюн" стало известно, что страны ЕС предварительно договорились предоставить Армении из Европейского фонда мира 10 млн евро, что стало бы первой подобной помощью для страны.

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Средства должны пойти на строительство модульного городка с госпиталем для одного батальона и некоторые другие возможности – "с целью помочь вооруженным силам Армении повысить устойчивость и способности по поддержанию стабильности и таким образом лучше помогать гражданскому населению во время кризисов и чрезвычайных ситуаций".

Венгрия якобы блокирует это решение уже несколько недель.

Напомним, на прошлой неделе Азербайджан и Армения начали процедуру демаркации границы.

В марте Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС, после чего армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.

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