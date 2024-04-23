Азербайджан та Вірменія встановили перший прикордонний стовп

Азербайджан та Вірменія розпочали процедуру демаркації кордону, встановивши перший прикордонний стовп на спільній ділянці кордону.

Як пише "Європейська правда", про це 23 квітня повідомили віцепрем'єр Азербайджану Шахін Мустафаєв та прем’єр Вірменії Нікол Пашинян.

Пресслужба азербайджанського віцепрем'єра, повідомлення якої цитує агенція АЗЕРТАДЖ, оголосила про встановлення першого прикордонного стовпа й додала, що "експертні групи двох країн продовжують роботу".

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян, опублікувавши у Facebook фотографію, зняту на кордоні, написав: "На Тавусько-Газаській ділянці держкордону Вірменія-Азербайджан установлено перший прикордонний стовп".

Фото: АЗЕРТАДЖ

Як відомо, минулого тижня представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.

Також Баку і Єреван ведуть мирні переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.

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