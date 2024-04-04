У Чехії поліція проводить розслідування щодо чоловіка із символом агресії РФ на одязі

У Чехії поліція проводить розслідування щодо інциденту з чоловіком, який йшов вулицею міста Пардубіце в одязі із символом агресії РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу чеської поліції.

У Мережі днями з’явилося фото, на якому зображений чоловік в худі із літерою Z, яку російська пропаганда використовує як символ агресивної війни проти України.

Tomáš Vlach.

Фото було зроблено у місті Пардубіце.

"Кримінальні слідчі Пардубіце займаються цією справою від самого початку і вивчають усі її обставини. Ми надамо більше інформації якнайшвидше", – йдеться у повідомленні поліції.

Раніше в Латвії порушили кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку у центрі Риги воєнних злочинів Росії і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна.

Минулого року в австрійському Відні викликав ажіотаж правоохоронець, який на Різдво патрулював у шоломі з літерою "Z", через що столичній поліції довелося давати пояснення.