В Чехии полиция проводит расследование против мужчины с символом агрессии РФ на одежде

В Чехии полиция проводит расследование в отношении мужчины, который прошелся по улице города Пардубице в одежде с символом агрессии России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу чешской полиции.

В сети на днях появилось фото, на котором изображен мужчина в худи с буквой Z, которую российская пропаганда использует как символ агрессивной войны против Украины.

Tomáš Vlach

Фото было сделано в городе Пардубице.

"Уголовные следователи Пардубице занимаются этим делом с самого начала и изучают все его обстоятельства. Мы предоставим больше информации как можно быстрее", – говорится в сообщении полиции.

Ранее в Латвии возбудили уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения за публичную поддержку в центре Риги военных преступлений России и прославление хозяина Кремля Владимира Путина.

В прошлом году в австрийской Вене вызвал ажиотаж правоохранитель, который на Рождество патрулировал в шлеме с буквой "Z", из-за чего столичной полиции пришлось давать объяснения.