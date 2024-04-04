У Латвії відкрили справу проти п’яного фаната Путіна, що прославляв війну

Державна поліція Латвії порушила кримінальну справу за підтримку воєнних злочинів і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна, які публічно здійснив в історичному центрі Риги молодий чоловік 2002 року народження.

Про це стало відомо порталу Delfi 4 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Державна поліція Латвії порушила кримінальну справу за те, що 28 березня в Старій Ризі молодий чоловік прославляв військову агресію і Путіна.

В агресивному тоні молодик вигукнув кілька фраз про воєнні злочини і прославляння Путіна російською мовою, знаючи, що його слова почують співробітники поліції Ризького муніципалітету, а також люди, які перебували на місці інциденту, і будь-який перехожий.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, зазначили в поліції.

Правоохоронці, отримавши інформацію про інцидент, затримали молодика і помістили його в ізолятор тимчасового утримання.

Наступного дня, 29 березня, він був визнаний підозрюваним, і поліція звернулася до Ризького міського суду з проханням застосувати до нього запобіжний захід – арешт, що і було зроблено.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною першою статті 74.1 Кримінального закону, тобто за публічне прославляння, заперечення, виправдання або грубе приниження геноциду, злочину проти людяності, злочину проти миру або воєнного злочину.

Особа, яка вчинила такий злочин, карається позбавленням волі на строк до п'яти років або тимчасовим позбавленням волі, або пробаційним наглядом, або громадськими роботами, або штрафом.

Державна поліція працює в тісній співпраці з іншими латвійськими органами безпеки, і будь-яке прославляння військової агресії або виправдання воєнних злочинів буде неприпустимим, і поліція буде вживати суворих заходів проти таких висловлювань.

У вересні повідомлялося, що починаючи з 24 лютого 2022 року Служба державної безпеки Латвії порушила 40 кримінальних процесів, пов'язаних із діяльністю з підтримки агресивної зовнішньої політики Росії.

Нагадаємо, латвійський міністр оборони Андріс Спрудс вважає за необхідне дотримуватися жорсткого підходу в діалозі НАТО з РФ.