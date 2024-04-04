Єрмак розповів про результат нових перемовин Києва і Будапешта

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про результати нових переговорів української делегації з угорською, яку очолював міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Telegram.

Зустріч проходила в онлайн-форматі, з українського боку у ній брали участь Єрмак та заступники, віцепрем’єри Ольга Стефанішина і Михайло Федоров, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, заступник глави МЗС Євген Перебийніс та низка інших; угорську делегацію очолював міністр закордонних справ Петер Сійярто.

"З 11 пунктів, які запропонувала угорська сторона, фактично узгодили вже п’ять. У питаннях національних спільнот є узгоджені позиції, які напрацювали та попередньо зафіксували робочі групи. Робота триває й буде фіналізована в найкоротші строки", – розповів Єрмак.

Він також заявив про значний прогрес у розширенні логістичних і транспортних можливостей на українсько-угорському кордоні.

"Так, у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" уже цього місяця почнуть пускати вантажівки без обмеження ваги. Крім того, відкриють новий пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош". Це допоможе зменшити черги на кордоні з Угорщиною", – розповів Андрій Єрмак.

Він додав, що за кожним з напрямків двосторонньої співпраці сформовані спільні робочі групи і вони вже підготували пропозиції рішень.

Нагадаємо, за кілька днів до цього керівник ОП проводив телефонну розмову з Петером Сійярто, а у середу Сійярто зустрівся у Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Кулеба після зустрічі сказав, що очікує на "подальший конструктив" у відносинах з Угорщиною, угорський міністр також згадав про "кроки для відновлення взаємної довіри".

У четвер Дмитро Кулеба розповів, що Україна відповіла на вимоги Угорщини, передані під час зустрічі в Ужгороді наприкінці січня, для розблокування восьмого траншу до Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро.