Кулеба: Ми зробили кроки, аби Угорщина розблокувала транш до "збройного" фонду ЄС

Україна відповіла на вимоги Угорщини, передані під час зустрічі в Ужгороді наприкінці січня, для розблокування восьмого траншу до Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро.

Про це під час зустрічі з журналістами після засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі 4 квітня сказав голова МЗС Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

На прохання прокоментувати зустріч із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто напередодні Кулеба сказав, що вони, "можна сказати, провели мініекспертний, мінімум міжурядовий діалог".

"Є одне питання, яке давно висить у повітрі. Це блокування Угорщиною восьмого траншу Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро", – зазначив він.

Голова МЗС додав, що Київ зробив необхідні для зняття блокування кроки.

"Є відповідь України на ті 11 пунктів, які Угорщина нам передала в Ужгороді. Ми готові рухатися, і експерти продовжують працювати над тим, щоб вирішити ці 11 пунктів", – пояснив Кулеба.

Нагадаємо, ЄС ще з 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Останні місяці це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення Європейського фонду миру на 500 мільйонів євро.

Водночас у березні міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.