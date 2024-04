Кулеба після зустрічі з Сійярто очікує на "подальший конструктив" у відносинах з Угорщиною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі очікує подальших покращень у відносинах Києва і Будапешта.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter (X) за підсумками зустрічі.

Дмитро Кулеба зазначив, що їхні переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення.

Hungarian Foreign Minister Peter Szijjártó and I had a lengthy meeting in Brussels today.



We both agreed that a number of steps have been made in the recent weeks to overcome issues in our bilateral relations.



In the spirit of this positive trend, we anticipate more… pic.twitter.com/pymlFczLML