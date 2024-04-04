Ермак рассказал о результате новых переговоров Киева и Будапешта

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о результатах новых переговоров украинской делегации с венгерской, которую возглавлял министр иностранных дел Петер Сийярто.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Telegram.

Встреча проходила в онлайн-формате, с украинской стороны в ней участвовали Ермак и заместители, вице-премьеры Ольга Стефанишина и Михаил Федоров, министр образования и науки Оксен Лисовый, заместитель главы МИД Евгений Перебыйнис и ряд других; венгерскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Из 11 пунктов, которые предложила венгерская сторона, фактически согласовали уже пять. В вопросах национальных сообществ есть согласованные позиции, которые наработали и предварительно зафиксировали рабочие группы. Работа продолжается и будет финализирована в кратчайшие сроки", – рассказал Ермак.

Он также заявил о значительном прогрессе в расширении логистических и транспортных возможностей на украинско-венгерской границе.

"Так, в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" уже в этом месяце начнут пускать грузовики без ограничения веса. Кроме того, откроют новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош". Это поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией", – рассказал Андрей Ермак.

Он добавил, что по каждому из направлений двустороннего сотрудничества сформированы совместные рабочие группы и они уже подготовили предложения решений.

Напомним, за несколько дней до этого руководитель ОП провел телефонный разговор с Петером Сийярто, а в среду Сийярто встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Кулеба после встречи сказал, что ожидает "дальнейший конструктив" в отношениях с Венгрией, венгерский министр также упомянул о "шагах для восстановления взаимного доверия".

В четверг Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ответила на требования Венгрии, переданные во время встречи в Ужгороде в конце января, для разблокирования восьмого транша в Европейский фонд мира в размере 500 миллионов евро.