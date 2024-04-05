Румунія матиме національну програму з виробництва дронів

У Румунії заявили, що країна матиме власну національну програму з виробництва дронів, в якій братиме участь консорціум з декількох організацій.

Про це в інтерв’ю Digi24.ro розповів румунський міністр цифровізації Богдан Іван, повідомляє "Європейська правда".

Міністр повідомив про рішення реалізувати національну програму дронів у Румунії.

"Багато говорилося про те, що ми будемо виробляти дрони для військових. Ми прагнемо з'ясувати, де ми перебуваємо з точки зору досліджень, і у Міністерства економіки є програми для виробництва", – зазначив він.

Міністр не вказав конкретні терміни, коли програма з виробництва дронів буде запущена.

Іван додав, що дрони будуть виробляти не лише для потреб Румунії, а й на експорт.

Раніше повідомляли, що Збройні сили Литви планують протягом трьох років розвинути потенціал розвідувальних дронів та закуповують бойові безпілотні літальні апарати (БПЛА) як невід'ємну частину протитанкової оборони.

Крім того, литовські виробники у співпраці зі збройними силами країни розробляють власний безпілотник-камікадзе.