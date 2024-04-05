Румыния будет иметь национальную программу по производству дронов

В Румынии заявили, что страна будет иметь собственную национальную программу по производству дронов, в которой будет участвовать консорциум из нескольких организаций.

Об этом в интервью Digi24.ro рассказал румынский министр цифровизации Богдан Иван, сообщает "Европейская правда".

Министр сообщил о решении реализовать национальную программу дронов в Румынии.

"Много говорилось о том, что мы будем производить дроны для военных. Мы стремимся выяснить, где мы находимся с точки зрения исследований, и у Министерства экономики есть программы для производства", – отметил он.

Министр не указал конкретные сроки, когда программа по производству дронов будет запущена.

Иван также добавил, что дроны будут производиться не только для нужд Румынии, но и на экспорт.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Литвы планируют в течение трех лет развить потенциал разведывательных дронов и закупают боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) как неотъемлемую часть противотанковой обороны.

Кроме того, литовские производители в сотрудничестве с вооруженными силами страны разрабатывают собственный беспилотник-камикадзе.