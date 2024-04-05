Чинного президента Литви назвали найпопулярнішим політиком в країні

Президент Литви Гітанас Науседа залишається найпопулярнішим політиком країни, свідчать результати останнього опитування.

Опитування проводилось компанією Vilmorus на замовлення Lietuvos rytas, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У березні Науседу позитивно оцінили 64,9% опитаних. Друге місце серед найбільш позитивно оцінених політиків посідає голова СДПЛ Вілія Блінкявічюте. Її популярність серед респондентів становить 50,4% (у лютому – 48,7%), при цьому 27,3% опитаних оцінюють її негативно (у лютому – 29,5%).

На третьому місці – колишній міністр національної оборони Арвідас Анушаускас. За даними опитування, його підтримали 44% опитаних (у лютому – 48,4%), а тих, хто ставиться до нього негативно, було 28,3% (у лютому – 26%).

За даними опитування, у березні серед найнепопулярніших політиків були міністр юстиції Евеліна Добровольська (10,3% – позитивно, 50% – негативно), міністр енергетики Дайнюс Крейвіс (9,6% – позитивно, 59,4% – негативно) і голова Виборчої акції поляків Литви – Союзу християнських сімей Вальдемар Томашевський (5,5% – за, 62% – проти).

Також Науседа залишається лідером в опитуваннях за менш ніж два місяці до виборів президента в країні і ще більше відривається від конкурентів.

Останні опитування свідчили, що Науседа поступово нарощує свою підтримку на президентських виборах.

Зокрема, результати дослідження громадської думки компанією Spinter research на замовлення Delfi показали, що за місяць підтримка Науседи зросла на майже п’ять процентних пунктів.