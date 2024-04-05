Действующего президента Литвы назвали самым популярным политиком в стране

Президент Литвы Гитанас Науседа остается самым популярным политиком страны, свидетельствуют результаты последнего опроса.

Опрос проводился компанией Vilmorus по заказу Lietuvos rytas, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В марте Науседу положительно оценили 64,9% опрошенных. Второе место среди наиболее положительно оцененных политиков занимает председатель СДПЛ Вилия Блинкявичюте. Ее популярность среди респондентов составляет 50,4% (в феврале – 48,7%), при этом 27,3% опрошенных оценивают ее негативно (в феврале – 29,5%).

На третьем месте – бывший министр национальной обороны Арвидас Анушаускас. По данным опроса, его поддержали 44% опрошенных (в феврале – 48,4%), а тех, кто относится к нему негативно, было 28,3% (в феврале – 26%).

По данным опроса, в марте среди самых непопулярных политиков были министр юстиции Эвелина Добровольская (10,3% – положительно, 50% – отрицательно), министр энергетики Дайнюс Крейвис (9,6% – положительно, 59,4% – отрицательно) и председатель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Вальдемар Томашевский (5,5% – за, 62% – против).

Также Науседа остается лидером в опросах за менее чем два месяца до выборов президента в стране и еще больше отрывается от конкурентов.

Последние опросы свидетельствовали, что Науседа постепенно наращивает свою поддержку на президентских выборах.

В частности, результаты исследования общественного мнения компанией Spinter research по заказу Delfi показали, что за месяц поддержка Науседы выросла почти на пять процентных пунктов.