Вибори президента Словаччини виграв соратник антиукраїнського прем’єра

У другому турі виборів президента Словаччини, що пройшов у суботу, переміг спікер парламенту та коаліційний партнер антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо Петер Пеллегріні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пеллегріні переміг прозахідного кар'єрного дипломата, ексглаву МЗС Івана Корчока з 53,12% голосів. Корчок отримав 46,87%.

Корчок визнав свою поразку пізно ввечері в суботу, заявивши, що розчарований і пригнічений, "але як спортсмен повинен поважати результат".

Пеллегріні, який у минулому очолював словацький уряд, замінить на посаді ліберальну президентку Зузану Чапутову.

Після його перемоги Фіцо та його союзники консолідують владу та контролюватимуть парламент, уряд і президентський офіс Словаччини.

Ліберальна прозахідна опозиція звинувачує Пеллегріні як голову коаліційної партії "Голос" у тому, що за його мовчазної згоди Фіцо зруйнував систему кримінального правосуддя, зокрема, скасувавши Спеціальну прокуратуру, яка була створена для розслідування серйозних корупційних та економічних злочинів.

Після того, як Чапутова піде у відставку в червні, в Словаччині більше не залишиться жодного високопосадовця, який би беззастережно підтримував військову підтримку Києва і його зусилля із силової оборони від російської агресії.

За результатами першого туру, нагадаємо, неочікуваним став успіх Івана Корчока. Опитування давали йому менші шанси на перемогу, детально про це йшлося у статті "Перша поразка Фіцо".

Дані досліджень, опублікованих за лічені дні до другого туру, прогнозували перемогу Петеру Пеллегріні.