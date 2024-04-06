Словаччина починає голосування у другому турі президентських виборів

У Словаччині починається голосування у другому турі президентських виборів, в якому змагаються кандидат з керівної коаліції, спікер парламенту Петер Пеллегріні та колишній міністр закордонних справ Іван Корчок.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Виборчі дільниці в країні відкрилися о 7 годині ранку і будуть працювати до 22:00.

Попередні результати другого туру почнуть публікувати невдовзі після закриття останньої дільниці на порталі volbysr.sk.

За результатами першого туру, нагадаємо, неочікуваним став успіх Івана Корчока – опитування давали йому менші шанси на перемогу (детально про це – у статті "Перша поразка Фіцо").

Дані досліджень, опублікованих за лічені дні до другого туру, прогнозують перемогу лідеру партії "Голос" Петеру Пеллегріні.

На тижні Пеллегріні відмовився від дебатів зі своїм опонентом, опозиціонером Іваном Корчоком через вигадану причину, однак зрештою кандидати все ж зійшлися у телепоєдинку.

Перемога Пеллегріні, коаліційного партнера антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо, дозволила би йому консолідувати владу в одних руках, як в його угорського колеги Віктора Орбана.

У разі перемоги Пеллегріні доведеться скласти повноваження лідера його партії "Голос". За такого сценарію існує велика ймовірність, що ця партія просто зіллється з партією Роберта Фіцо Smer-SD, і тоді Фіцо впритул наблизиться до повного контролю над парламентською більшістю.

Детально про це – у статті Юрія Панченка Фіцо за крок до монопольної влади: чим важливі президентські вибори у Словаччині.