Выборы президента Словакии выиграл соратник антиукраинского премьера

Во втором туре выборов президента Словакии, который прошел в субботу, победил спикер парламента и коалиционный партнер антиукраинского премьера Роберта Фицо Петер Пеллегрини.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пеллегрини победил прозападного карьерного дипломата, экс-главу МИД Ивана Корчока с 53,12% голосов. Корчок получил 46,87%.

Корчок признал свое поражение поздно вечером в субботу, заявив, что разочарован и подавлен, "но как спортсмен должен уважать результат".

Пеллегрини, который в прошлом возглавлял словацкое правительство, заменит на посту либерального президента Зузану Чапутову.

После его победы Фицо и его союзники консолидируют власть и будут контролировать парламент, правительство и президентский офис Словакии.

Либеральная прозападная оппозиция обвиняет Пеллегрини как председателя коалиционной партии "Голос" в том, что при его молчаливом согласии Фицо разрушил систему уголовного правосудия, в частности, отменив Специальную прокуратуру, которая была создана для расследования серьезных коррупционных и экономических преступлений.

После того, как Чапутова уйдет в отставку в июне, в Словакии больше не останется ни одного высокопоставленного чиновника, который бы безоговорочно поддерживал военную поддержку Киева и его усилия по силовой обороне от российской агрессии.

По результатам первого тура, напомним, неожиданным стал успех Ивана Корчока. Опросы давали ему меньшие шансы на победу, подробно об этом говорилось в статье "Первое поражение Фицо".

Данные исследований, опубликованных за считанные дни до второго тура, прогнозировали победу Петеру Пеллегрини.