В Болгарии официально назначили временное правительство и дату досрочных выборов

В Болгарии 9 апреля официально назначили временное правительство во главе с премьер-министром Димитаром Главчевым, которое будет руководить страной на время парламентских выборов и формирования новой коалиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода".

Во вторник президент Румен Радев подписал указ о назначении правительства Главчева. Еще одним указом Радев официально назначил внеочередные парламентские выборы на 9 июня – одновременно с голосованием на выборах в Европарламент.

После того временное правительство приняло присягу и Главчев перенял должность от предыдущего премьера Николая Денкова.

Во время церемонии Главчев пообещал, что "не позволит втягивать себя в предвыборные страсти" и будет руководствоваться принципами законности, нравственности и честности.

"На нас ответственность провести честные выборы", – отметил он.

Это уже шестое временное правительство, которое президент Радев назначает за время пребывания в должности, и первое сформированное по новым правилам, которые приняли в конце 2023 года.

ВТА

Министерство иностранных дел во временном правительстве возглавил Стефан Димитров, который до этого времени был послом Болгарии в Черногории. Сначала на эту должность анонсировали консула в Австрии Ивайло Ценова. По словам Главчева, его кандидатуру заменили по семейным обстоятельствам.

И.о. министра обороны, как и анонсировали, стал генерал-лейтенант запаса Атанас Запрянов, заместитель министра обороны в правительстве Денкова.

Министром сельского хозяйства, которое сейчас также важно для Украины в связи со спорами по импорту агропродукции, остался Кирилл Ватев из правительства Денкова, который возглавляет ведомство с лета 2023 года.

Напомним, очередные досрочные выборы в Болгарии спровоцировал провал формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.

Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?