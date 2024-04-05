Кандидат на тимчасового прем’єра Болгарії презентував склад уряду
Запропонований президентом на посаду виконуючого обов’язки прем’єра Болгарії Дімітар Главчев презентував склад тимчасового уряду.
Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".
У п’ятницю Главчев запропонував президенту Румену Радеву і парламенту своїх кандидатів на посади міністрів у тимчасовому уряді, який керуватиме країною на період виборів і формування нової коаліції.
Главчев зазначив, що вважає такий склад збалансованим за представництвом різних партій. Він запропонував залишити чотирьох міністрів з попереднього уряду Ніколая Денкова. Це, зокрема, міністр внутрішніх справ Калін Стоянов.
Кандидатом на міністра закордонних справ пропонують кар’єрного дипломата Івайло Ценова, який багато років очолює консульство Болгарії у Відні.
Главчев зазначив, що саме досвід Ценова в Австрії є одним з факторів, чому обрали його кандидатуру, адже Австрія залишилася єдиним у ЄС противником повноцінного приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони і з цим питанням потрібно буде активно працювати.
Міністром оборони пропонують призначити генерал-лейтенанта запасу Атанаса Запрянова. Він раніше працював у Генштабі, а також представляв свою країну у військових комітетах НАТО і ЄС. Також Запрянов був заступником міністра оборони в уряді Денкова.
Міністром сільського господарства, яке зараз також важливе для України у зв’язку з суперечками щодо імпорту агропродукції, пропонують залишити чинного міністра Кирила Ватева, який очолює відомство з літа 2023 року. За його каденцію вдалося досягти компромісу з протестуючими фермерами, які обурювалися імпортом з України та заявляли, що уряд не захищає їхні інтереси.
Як зазначають, деякі партії одразу ж висловили своє невдоволення, а "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" навіть залишили консультації.
Нагадаємо, чергові дострокові вибори у Болгарії спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів. Вибори пройдуть 9 червня, одночасно з європейськими.
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