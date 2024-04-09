ЗМІ: "тіньовий флот" Росії регулярно заправляється з латвійського танкера під островом Готланд

Шведські журналісти з’ясували, що "тіньові" судна, які транспортують підсанкційну російську нафту, регулярно заправляються із танкера, що стоїть на якорі біля шведського острова Готланд і належить латвійській компанії.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Розслідування SVT виявило, що біля острова Готланд, буквально поруч з кордоном Швеції, вже багато місяців стоїть нафтовий танкер Zircone з кіпрською реєстрацією, до якого судна підходять заправлятися.

SVT

Завдяки відкритим даним про морський рух журналісти дослідили 56 операцій дозаправлення з цього танкера за останні два місяці. У 52 випадках йшлося про судна, що прямують з або до Росії, і у більшості випадків це судна так званого "тіньового флоту", які ходять без страхування.

Дослідник з Університету Уппсали Генрик Вахтмейстер назвав це явище "бомбою уповільненої дії" для безпеки довкілля.

Діяльністю танкера Zircone керує латвійська компанія Fastbunkering, гендиректором якої є Алексєй Волков, а команда на борту – нібито росіяни.

За даними журналістів, шведські органи влади вже давно звернули увагу на танкер, і прикордонники пильно стежать за ним.

У 2023 році берегова охорона ініціювала досудове розслідування з огляду на те, що компанія не мала дозволу від Транспортного агентства Швеції, але згодом його закрили, а Fastbunkering отримала дозвіл.

Волков надав письмовий коментар у відповідь на запит, де пояснив, що танкер стоїть під Готландом, тому що у цьому був інтерес клієнтів, а щодо безпечності дозаправлення у морі зазначив, що судно має усі необхідні ліцензії і команда навчена реагувати на потенційні надзвичайні ситуації, які можуть виникнути.

Щодо того, що компанія фактично допомагає кораблям, які можуть перевозити підсанкційні товари з Росії, Волков зазначив, що санкції все ж допускають певний експорт нафти з Росії. "Дозаправлення цих суден – це питання безпеки у морі і зниження ризиків завдання шкоди довкіллю", – зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня Німеччина затримала судно з російським вантажем у порту Балтійського моря.

Ще з весни 2022 року санкції ЄС заборонили кораблям під російським прапором заходити у свої порти. Рішення ЄС поширюється також на усі кораблі, що позбавилися російського прапора після 24 лютого 2022 року.