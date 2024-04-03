Німеччина затримала судно з російським вантажем у порту Балтійського моря

Німецька митна служба затримала вантажне судно під прапором Маршаллових островів, яке прибуло з РФ у порт Росток на Балтійському морі, через підозри щодо його вантажу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

В управлінні порту й моряків Ростока заявили, що через наявність на борту судна товарів, що підпадають під санкції ЄС, митниця видала наказ про затримання судна.

DPA

"Тому вихід з порту заборонили", – йдеться в повідомленні.

Митники заявили, що розслідування щодо корабля триває, та не надали жодних подробиць про вміст вантажу.

Як стверджує видання Ostsee-Zeitung, судно прямувало до США та було завантажене, серед іншого, березовою деревиною та збагаченим ураном для американських атомних електростанцій.

В його матеріалі йдеться, що інформацію підтвердили кілька неназваних джерел, а вартість вантажу складає приблизно 40 мільйонів євро.

Суховантаж довжиною 193 метри прибув до порту 4 березня для ремонту через технічні проблеми з гребним гвинтом, які, ймовірно, викликало плавання по кризі, повідомила німецька влада.

Раніше повідомляли, що у період з 21 по 26 березня іспанські патрульні катери Atalaya і Vigía вели стеження за двома російськими десантними кораблями "Иван Грен" і "Александр Отраковский" і нафтовим танкером Kola.

Перед цим стало відомо, що один із середніх середземноморських нафтових терміналів Туреччини Дортйол більше не прийматиме імпорт з РФ після рекордних обсягів минулого року на тлі посилення санкційного тиску з боку Сполучених Штатів.