СМИ: "теневой флот" России регулярно заправляется с латвийского танкера под островом Готланд

Шведские журналисты выяснили, что "теневые" суда, которые транспортируют подсанкционную российскую нефть, регулярно заправляются с танкера, стоящего на якоре у шведского острова Готланд и принадлежащего латвийской компании.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Расследование SVT выявило, что у острова Готланд, буквально рядом с границей Швеции, уже много месяцев стоит нефтяной танкер Zircone с кипрской регистрацией, к которому подходят заправляться суда.

SVT

Благодаря открытым данным о морском движении журналисты исследовали 56 операций дозаправки с этого танкера за последние два месяца. В 52 случаях речь шла о судах, следующих из или в Россию, и в большинстве случаев это суда так называемого "теневого флота", которые ходят без страховки.

Исследователь из Университета Уппсалы Генрик Вахтмейстер назвал это явление "бомбой замедленного действия" для безопасности окружающей среды.

Деятельностью танкера Zircone руководит латвийская компания Fastbunkering, гендиректором которой является Алексей Волков, а команда на борту – якобы россияне.

По данным журналистов, шведские органы власти уже давно обратили внимание на танкер, и пограничники пристально следят за ним.

В 2023 году береговая охрана инициировала досудебное расследование ввиду того, что компания не имела разрешения от Транспортного агентства Швеции, но впоследствии его закрыли, а Fastbunkering получила разрешение.

Волков предоставил письменный комментарий в ответ на запрос, где пояснил, что танкер стоит под Готландом, потому что в этом был интерес клиентов, а по поводу безопасности дозаправки в море отметил, что судно имеет все необходимые лицензии и команда обучена реагировать на потенциальные чрезвычайные ситуации.

Что касается того, что компания фактически помогает кораблям, которые могут перевозить подсанкционные товары из России, Волков отметил, что санкции все же допускают определенный экспорт нефти из России. "Дозаправка этих судов – это вопрос безопасности в море и снижения рисков нанесения вреда окружающей среде", – отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Германия задержала судно с российским грузом в порту Балтийского моря.

Еще с весны 2022 года санкции ЕС запретили кораблям под российским флагом заходить в свои порты. Решение ЕС распространяется также на все корабли, лишившиеся российского флага после 24 февраля 2022 года.