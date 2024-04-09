Невідомий зірвав український прапор у центрі Риги, поліція відкрила справу

Латвійська поліція почала кримінальний процес після того, як невідомий зірвав український прапор біля будівлі у центрі Риги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У соціальній мережі TikTok було опубліковано відео, на якому зафіксовано, як чоловік із закритим обличчям зриває український прапор із будівлі на вулиці Кріш'яна Барона в Ризі. Держполіція у зв'язку з тим, що трапилося, почала розслідування.

кадри з відео

Злочин було скоєно в п'ятницю, 5 квітня. У зв'язку з інцидентом було розпочато кримінальний процес щодо виправдання геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру і воєнних злочинів, якщо їх було скоєно групою осіб, а також за навмисне знищення або псування чужого майна.

Наразі тривають процесуальні дії.

Раніше стало відомо, що державна поліція Латвії порушила кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку у центрі Риги воєнних злочинів Росії і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна.

У вересні повідомлялося, що починаючи з 24 лютого 2022 року Служба державної безпеки Латвії порушила 40 кримінальних процесів, пов'язаних з підтримкою агресивної зовнішньої політики Росії.