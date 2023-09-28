Служба безпеки Латвії з початку війни почала 40 кримінальних процесів через підтримку Росії

Починаючи з 24 лютого 2022 року Служба державної безпеки (СДБ) Латвії порушила 40 кримінальних процесів, пов'язаних із діяльністю з підтримки агресивної зовнішньої політики Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У межах 20 із 44 процесів СДБ виявила у осіб ознаки двох кримінальних злочинів – публічне прославляння та виправдання геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру та воєнних злочинів, а також розпалювання національної й етнічної ненависті або ворожнечі щодо латишів та українців.

За фактами розпалювання національної та етнічної ненависті або ворожнечі було порушено дев'ять кримінальних справ. В одному випадку СДБ, крім розпалювання ненависті, виявила й ознаки порушення режиму санкцій Європейського Союзу.

Вісім кримінальних процесів було порушено за фактами публічного прославляння і виправдання геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру і воєнних злочинів.

Один процес розпочато у зв'язку зі збором грошових коштів та іншого майна з метою передання російським військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Два процеси розпочато у зв'язку з імовірними діями проти Латвії та наданням допомоги іноземній державі в діях проти Латвії.

За фактом надання допомоги іноземній державі в діях проти Латвії порушено дві кримінальні справи, в одній з яких під час розслідування змінили кваліфікацію злочину на серйознішу – керівництво злочинною організацією та участь у злочинах, скоєних такою організацією.

Один процес було порушено за фактом незаконної участі у війні проти України на боці Росії.

У 28 із цих 44 кримінальних проваджень СДБ отримала докази протиправної діяльності та направила матеріали справи до прокуратури, домагаючись притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Крім того, розпочато три кримінальні процеси за підозрою в шпигунстві. У трьох із них, порушених ще до вторгнення Росії в Україну, СДБ здобула необхідні докази шпигунства і скерувала матеріали до прокуратури. За двома з цих кримінальних процесів ухвалено вироки про позбавлення волі строком на 5 і 8 років.

Нагадаємо, у середу, 27 вересня, президент Латвії Едгарс Рінкевичс направив до Сейму законодавчу ініціативу, яка передбачає внесення змін до розділу закону про злочини проти держави з метою посилення відповідальності за них.