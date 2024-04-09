Неизвестный сорвал украинский флаг в центре Риги, полиция открыла дело

Латвийская полиция начала уголовный процесс после того, как неизвестный сорвал украинский флаг возле здания в центре Риги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В социальной сети TikTok было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как мужчина с закрытым лицом срывает украинский флаг со здания на улице Кришьяна Барона в Риге. Госполиция в связи со случившимся начала расследование.

кадры из видео

Преступление было совершено в пятницу, 5 апреля. В связи с инцидентом был начат уголовный процесс по оправданию геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, если они были совершены группой лиц, а также за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества.

Сейчас продолжаются процессуальные действия.

Ранее стало известно, что государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения за публичную поддержку в центре Риги военных преступлений России и прославление хозяина Кремля Владимира Путина.

В сентябре сообщалось, что начиная с 24 февраля 2022 года Служба государственной безопасности Латвии возбудила 40 уголовных процессов, связанных с поддержкой агрессивной внешней политики России.