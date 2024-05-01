Глава МЗС Франції назвав прем'єру Ізраїлю умови для миру на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на зустрічі в Ізраїлі з прем'єр-міністром Єврейської держави Біньяміном Нетаньягу розповів, які умови для миру на Близькому Сході бачать у Парижі.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

Дипломат наголосив, що заручники повинні бути звільнені, Припинення вогню має бути підписано, а в Лівані має розпочатися деескалація.

Échanges avec @netanyahu, en Israël.



Notre politique équilibrée reste inchangée.

Les otages doivent être libérés. Le cessez-le-feu doit être signé. La désescalade doit être engagée au Liban.



Ce sont les conditions pour la paix, en Israël et dans la région. pic.twitter.com/ajkcLJqnxl Реклама: April 30, 2024

"Наша збалансована політика залишається незмінною... Це умови для миру, як в Ізраїлі, так і в регіоні", – зазначив Сежурне.

Раніше міністр закордонних справ Франції перебував у Лівані в межах дипломатичних спроб сприяти деескалації конфлікту на лівансько-ізраїльському кордоні, де тривають обстріли між підтримуваною Іраном терористичним угрупованням Хезболла та Ізраїлем.

Дипломат зустрівся з миротворчими силами ООН на півдні Лівану, а також зі спікером ліванського парламенту, головнокомандувачем армії, міністром закордонних справ та тимчасовим прем'єр-міністром.

Після зустрічей Сежурне заявив, що Франція "відмовляється прийняти найгірший сценарій" повномасштабної війни в Лівані.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що "Ізраїль може досягти своїх цілей" і без наступу на Рафах проти іншого терористичного угруповання ХАМАС, якого також підтримує Іран.

Перед цим у Держдепі відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня, та наголосили, що очікують ще більших можливостей для надходження у регіон гуманітарної допомоги.