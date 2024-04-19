Блінкен: Ізраїль може досягти своїх цілей і без операції в Рафаху

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що дискусії з ізраїльською стороною щодо потенційної наземної операції у місті Рафах на півдні Гази тривають.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Блінкена наводить The Guardian.

Блінкен заявив журналістам, що "ми не можемо підтримати велику військову операцію в Рафаху".

Держсекретар переконаний, що "Ізраїль може досягти своїх цілей" і без наступу на Рафах.

"Ми віддані ідеї створення палестинської держави з необхідними гарантіями для Ізраїлю", – додав він.

Раніше президент США Джо Байден назвав помилкою підхід прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.

Перед цим у Держдепі відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня, та наголосили, що очікують ще більших можливостей для надходження у регіон гуманітарної допомоги.

Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін відкинув аргументи про те, що Ізраїль здійснює геноцид проти палестинців у секторі Гази.