Блінкен: Ізраїль може досягти своїх цілей і без операції в Рафаху
Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що дискусії з ізраїльською стороною щодо потенційної наземної операції у місті Рафах на півдні Гази тривають.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Блінкена наводить The Guardian.
Блінкен заявив журналістам, що "ми не можемо підтримати велику військову операцію в Рафаху".
Держсекретар переконаний, що "Ізраїль може досягти своїх цілей" і без наступу на Рафах.
"Ми віддані ідеї створення палестинської держави з необхідними гарантіями для Ізраїлю", – додав він.
Раніше президент США Джо Байден назвав помилкою підхід прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.
Перед цим у Держдепі відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня, та наголосили, що очікують ще більших можливостей для надходження у регіон гуманітарної допомоги.
Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін відкинув аргументи про те, що Ізраїль здійснює геноцид проти палестинців у секторі Гази.