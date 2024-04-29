Глава МЗС Франції прибув до Лівану, щоб запобігти війні між Хезболлою та Ізраїлем

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув до Лівану в неділю в межах дипломатичних спроб сприяти деескалації конфлікту на лівансько-ізраїльському кордоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Дипломат зустрівся з миротворчими силами ООН на півдні Лівану, а також зі спікером ліванського парламенту, головнокомандувачем армії, міністром закордонних справ та тимчасовим прем'єр-міністром.

Після зустрічей Сежурне заявив, що Франція "відмовляється прийняти найгірший сценарій" повномасштабної війни в Лівані.

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"На півдні Лівану війна вже почалася, навіть якщо вона не називається так, і саме цивільне населення розплачується за це", – сказав він.

Представник МЗС Франції на умовах анонімності повідомив агентству, що метою візиту Сежурне було передати "побоювання Франції щодо війни в Лівані" та представити поправку до пропозиції, яку Париж раніше представив Лівану для дипломатичного врегулювання прикордонного конфлікту.

Західні дипломати висунули низку пропозицій щодо припинення бойових дій між Ізраїлем і Хезболлою, яку підтримує Іран. Кінцевою метою є повне виконання резолюції ООН, яка поклала край багатомісячній війні між Ізраїлем і Хезболлою в 2006 році.

Більшість з них передбачають відведення Хезболлою своїх сил на кілька кілометрів від кордону, посилення присутності ліванської армії та переговори про виведення ізраїльських військ зі спірних пунктів уздовж кордону, де, за словами Лівану, Ізраїль окупував невеликі частини ліванської території після того, як у 2000 році пішов з решти південного Лівану.

Попередня французька пропозиція передбачала відведення сил Хезболли на 10 кілометрів від кордону. Хезболла висловила готовність розглянути ці пропозиції, але заявила, що жодної угоди в Лівані не буде доти, доки не припиниться вогонь у Газі.

Ізраїльські посадовці, тим часом, заявили, що припинення вогню в Газі не означає автоматичного припинення ударів по Лівану, навіть якщо це зробить Хезболла.

Сежурне відмовився надати більш детальну інформацію про останню версію пропозиції Франції напередодні запланованого на вівторок візиту до Ізраїлю. Він сказав, що проведе "консультації" з ізраїльською владою для досягнення угоди.

Міністр закордонних справ Франції також закликав ліванські політичні фракції дійти згоди щодо кандидатури, яка заповнить півторарічний президентський вакуум.

За його словами, Лівану потрібен президент, щоб "бути запрошеним за стіл переговорів" та мати можливість реалізувати будь-яку угоду, яку можна досягнута щодо прикордонного питання.

Раніше повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен 29 квітня вирушить із візитом до Саудівської Аравії.

Перед цим Блінкен висловив переконання, що "Ізраїль може досягти своїх цілей" і без наступу на Рафах.

Перед цим у Держдепі відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня, та наголосили, що очікують ще більших можливостей для надходження у регіон гуманітарної допомоги.