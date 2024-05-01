Глава МИД Франции назвал премьеру Израиля условия для мира на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на встрече в Израиле с премьер-министром Еврейского государства Биньямином Нетаньяху рассказал, какие условия для мира на Ближнем Востоке видят в Париже.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

Дипломат подчеркнул, что заложники должны быть освобождены, прекращение огня должно быть подписано, а в Ливане должна начаться деэскалация.

Échanges avec @netanyahu, en Israël.



Notre politique équilibrée reste inchangée.

Les otages doivent être libérés. Le cessez-le-feu doit être signé. La désescalade doit être engagée au Liban.



Ce sont les conditions pour la paix, en Israël et dans la région. pic.twitter.com/ajkcLJqnxl Реклама: April 30, 2024

"Наша сбалансированная политика остается неизменной... Это условия для мира, как в Израиле, так и в регионе", – отметил Сежурне.

Ранее министр иностранных дел Франции находился в Ливане в рамках дипломатических попыток способствовать деэскалации конфликта на ливанско-израильской границе, где продолжаются обстрелы между поддерживаемой Ираном террористической группировкой Хезболла и Израилем.

Дипломат встретился с миротворческими силами ООН на юге Ливана, а также со спикером ливанского парламента, главнокомандующим армии, министром иностранных дел и временным премьер-министром.

После встреч Сежурне заявил, что Франция "отказывается принять худший сценарий" полномасштабной войны в Ливане.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что "Израиль может достичь своих целей" и без наступления на Рафах против другой террористической группировки ХАМАС, которую также поддерживает Иран.

В свою очередь в Госдепе отметили положительные сдвиги в действиях Израиля для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после общения лидеров США и Израиля на прошлой неделе, и отметили, что ожидают еще больших возможностей для поступления в регион гуманитарной помощи.