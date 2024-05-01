Британські поліцейські, що постраждали від нападника з шаблею, залишаються у лікарні

Двоє британських правоохоронців, які постраждали під час затримання агресивного чоловіка з тесаком, залишаються у лікарні.

Як повідомляє AP, пише "Європейська правда", про це повідомив очільник поліції Лондона Марк Роулі.

За уточненою інформацією, внаслідок нападу загинув 14-річний хлопець і постраждали двоє звичайних громадян та двоє правоохоронців, останні отримали дуже тяжкі поранення верхніх кінцівок.

Роулі розповів, що пораненій поліцейській хірурги буквально "збирали" руку і попереду у неї тривалий період реабілітації.

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36-річний затриманий залишається під арештом за підозрами у замаху на вбивство. Слідство поки не коментувало можливих мотивів нападника, але не вважає, що це міг бути теракт.

Нагадаємо, минулого тижня у місті Амманфорд на заході Уельсу дівчина-підліток вчинила напад з ножем, внаслідок якого постраждали двоє вчителів та учень. Про можливі мотиви її дій не повідомляли.

Того ж дня у Німеччині поліція застрелила озброєного мачете чоловіка в університеті.



