Пострадавшие при нападении с саблей британские полицейские остаются в больнице

Двое британских правоохранителей, пострадавших при задержании агрессивного мужчины с саблей, остаются в больнице.

Как сообщает AP, пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава полиции Лондона Марк Роули.

По уточненной информации, в результате нападения погиб 14-летний подросток и пострадали двое обычных граждан и двое правоохранителей, последние получили очень тяжелые ранения верхних конечностей.

Роули рассказал, что раненой полицейской хирурги буквально "собирали" руку и впереди у нее длительный период реабилитации.

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36-летний задержанный остается под арестом по подозрениям в покушении на убийство. Следствие пока не комментировало возможных мотивов нападавшего, но не считает, что это мог быть теракт.

Напомним, на прошлой неделе в городе Амманфорд на западе Уэльса девочка-подросток совершила нападение с ножом, в результате которого пострадали двое учителей и ученик. О возможных мотивах ее действий не сообщали.

В тот же день в Германии полиция застрелила вооруженного мачете мужчину в университете.