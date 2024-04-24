Напад у школі в Уельсі: затримана виявилась школяркою-підлітком

Людина, яку затримали у зв’язку з нападом у школі в одному з міст британського Уельсу – дівчина підліткового віку.

Як повідомляє BBC, пише "Європейська правда", про це оголосили у поліції.

У поліції повідомили, що після нападу у школі в місті Амманфорд затримали дівчину підліткового віку за підозрою у замаху на вбивство, вона залишається під вартою.

Також уточнили, що троє постраждалих, які отримали ножові поранення – двоє вчителів і один учень, вони у лікарні.

Близько 15:20 за місцевим часом поліція дозволила учням виходити зі школи, після чого великий натовп батьків, який зібрався довкола воріт за попередні години, поступово роз’їхався.

Нагадаємо, повідомлення про надзвичайну подію у загальноосвітній школі міста Амманфорд з’явилися вдень у середу. На початку правоохоронці не давали жодних деталей про інцидент, окрім того, що троє осіб постраждали і одну затримано, а інших підозрюваних у зв’язку з випадком немає.

У Німеччині у середу поліція застрелила озброєного мачете чоловіка в університеті.