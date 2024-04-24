У Німеччині поліція застрелила озброєного мачете чоловіка в університеті

У Німеччині в університеті Мангейма поліція застрелила чоловіка, який, за свідченнями очевидців, був озброєний мачете.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як зазначено у публікації, підозрюваний згодом помер у лікарні від вогнепального поранення.

Інцидент стався, коли чоловік, як повідомляється, порушував громадський порядок у бібліотеці економічного факультету університету.

За даними правоохоронців, чоловік напав на співробітника бібліотеки і, як стверджується, тримав у руках велике мачете, коли правоохоронці прибули на місце події.

Поліцейські відреагували на "загрозливу ситуацію", застреливши чоловіка.

Державне управління кримінальної поліції Баден-Вюртемберга зараз розслідує застосування поліцейськими вогнепальної зброї під час інциденту.

Правоохоронці зазначили, що чоловік, якого застрелили поліцейські, раніше не мав права відвідувати бібліотеку за неодноразові порушення громадського порядку. Він також був відомий поліції.

Нещодавно у Франції члени правих і ультраправих студентських організацій влаштували сутички зі студентськими активістами лівого руху "Франція нескорена" перед конференцією лідера руху Жан-Люка Меланшона в елітному французькому університеті Sciences Po (Інститут політичних досліджень).

Минулого тижня у містечку Суффельваєрсгайм на сході Франції чоловік з ножем напав на школярок віком 11 і 7 років неподалік від школи.