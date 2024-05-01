В історичному центрі Риги заборонили паркувати прокатні електросамокати

У столиці Латвії почали діяти нові правила для прокатних електросамокатів, що мають вирішити найпоширеніші проблеми через появу на вулицях цього виду транспорту.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

З 1 травня у Ризі набули чинності обмеження швидкості для електросамокатів та спеціальні зони паркування прокатних велосипедів, електросамокатів та скутерів.

Парковки повністю прибрали з історичного центру міста. Розширення цієї зони відбудеться поетапно, з найбільш центральної частини Старого міста, до якої з 1 червня додадуться нові квартали.

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Прокатні сервіси повинні будуть на рівні застосунка створити запобіжник від завершення поїздки у забороненій зоні.

Пересуватися на прокатних засобах через історичний центр не буде заборонено, але на швидкості не більше 20 км/год.

З квітня 2024 року по всій території країни заборонено виїздити на проїжджу частину на незареєстрованому самокаті, і до самокатів застосовуються швидкісні обмеження.

У 2023 році Париж став першою європейською столицею, де за рішенням референдуму заборонили прокатні сервіси електросамокатів.