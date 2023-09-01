Париж став першою у Європі столицею без прокатних самокатів за рішенням референдуму

У Парижі з 1 вересня остаточно припинили роботу усі сервіси прокату електросамокатів на виконання результатів референдуму, де за це висловилася більшість містян.

Про це інформує Le Parisien, пише "Європейська правда".

У п’ятницю з вулиць французької столиці приберуть останні самокати прокатних мереж Lime, Dott і Tier. Увесь парк прокатних електросамокатів налічував 15 тисяч.

Оператори, готуючись згортати діяльність, почали зменшувати їхню кількість на вулицях ще у липні. Самокати перевозять до інших міст у Франції, таких як Лілль та Бордо, або поповнюють ними парк самокатів у низці міст за кордоном – в Лондоні, Копенгагені, Тель-Авіві.

Опитані користувачі мережі розповідають, що надалі пересядуть на прокатні велосипеди, або ж куплять власний самокат, оскільки заборона стосується лише прокатів. Більшість кажуть, що не стануть після згортання прокатів частіше їздити громадським транспортом.

Нагадаємо, у квітні майже 90% парижан проголосували на референдумі за заборону прокатних електросамокатів через небезпеку, яку вони створюють для пішоходів.

Поштовхом до цього став черговий рекорд за кількістю ДТП за участю електросамокатів - у 2022 році в Парижі постраждали майже пів тисячі людей і троє загинули.

Заборона набуде чинності з 1 вересня і покладе край 5-річній історії прокатних самокатів у французькій столиці. Париж став першою європейською столицею, що пішла на такий крок.

Також з 1 вересня посилюються правила паркування електросамокатів у Вільнюсі - орендовані самокати не можна буде залишати де заманеться. З червня у литовській столиці встановили зони, куди не дозволено заїздити електросамокатом, а також обговорюють запровадження страховки для водіїв самокатів.

Про чіткіші правила для дрібного індивідуального транспоруту задумалися також у Фінляндії.