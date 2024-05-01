В историческом центре Риги запретили парковать прокатные электросамокаты

В столице Латвии начали действовать новые правила для прокатных электросамокатов, которые должны решить самые распространенные проблемы из-за появления на улицах этого вида транспорта.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

С 1 мая в Риге вступили в силу ограничения скорости для электросамокатов и специальные зоны парковки прокатных велосипедов, электросамокатов и скутеров.

Парковки орендных транспортных средств полностью убирают из исторического центра города. Расширение этой зоны произойдет поэтапно, с наиболее центральной части Старого города, к которой с 1 июня добавятся новые кварталы исторического центра.

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Прокатные сервисы должны будут на уровне приложения создать предохранитель от завершения поездки в запретной зоне.

Передвигаться на прокатных средствах через исторический центр не будет запрещено, но на скорости не более 20 км/ч.

С апреля 2024 года по всей территории страны запрещено выезжать на проезжую часть на незарегистрированном самокате и к самокатам применяются скоростные ограничения.

В 2023 году Париж стал первой европейской столицей, где по решению референдума запретили прокатные сервисы электросамокатов.