В Латвії набули чинності жорсткіші правила користування електросамокатами

В Латвії з 1 квітня набувають чинності суворіші вимоги до використання електросамокатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi з посиланням на Міністерство транспорту Латвії.

З 1 квітня участь у дорожньому русі на незареєстрованих самокатах заборонена.

Електросамокати мають бути зареєстровані до 31 березня 2024 року.

У міністерстві зазначають, що поправки поширюються і на саморобні або модифіковані електросамокати. Також електросамокати, вже зареєстровані раніше, тепер мають бути зареєстровані згідно з новим порядком і отримати нову реєстраційну наклейку.

Реєстрацією електросамокатів займається Дирекція безпеки дорожнього руху (CSDD). Самокат можна зареєструвати на платформі електронних послуг або особисто в центрах обслуговування клієнтів CSDD.

Також поправки передбачають, що водії електросамокатів у віці до 17 років повинні користуватися захисним шоломом, а в умовах поганої видимості або інтенсивного руху бажаним є одяг зі світловідбивними елементами.

Водії електросамокатів повинні рухатися зі швидкістю, що не загрожує безпеці дорожнього руху та не перевищує максимально дозволену швидкість – 25 кілометрів на годину.

Нагадаємо, торік у квітні майже 90% парижан проголосували на референдумі за заборону прокатних електросамокатів через небезпеку, яку вони створюють для пішоходів.

Тим часом місто Маастрихт у Нідерландах посилює боротьбу зі стихійним паркуванням велосипедів. У Валенсії влаштували посилений контроль за дотриманням правил дорожнього руху велосипедистами і водіями мікротранспорту, щоб привернути увагу до проблем.