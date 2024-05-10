У польській Сілезії спалахнула пожежа на полігоні з відходами, де можуть бути і хімікати
Новини — П'ятниця, 10 травня 2024, 12:55 —
У польській Сілезії триває серйозна пожежа на полігоні з відходами, де можуть бути у тому числі хімічні речовини.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Пожежа почалася на полігоні у містечку Семяновиці-Шльонські близько 9 години ранку. Стовп густого чорного диму видно з великої відстані.
Площа пожежі складає кількасот квадратних метрів і на момент останніх оновлень її ще не взяли під контроль. На місці працюють кілька десятків бригад.
Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Tak wygląda sytuacja na miejscu. pic.twitter.com/XwC8416qtd— Remiza.pl (@remizacompl) May 10, 2024
Очільник місцевої пожежно-рятувальної служби сказав, що на полігоні можуть бути у тому числі хімікати, відтак буде проводитися моніторинг стану повітря. Місцевих мешканців попросили закрити вікна. Станом на 11 ранку загроз не було виявлено.
Також в ніч на п'ятницю у Сілезії через нещасний випадок на шахті загинув гірник.
Нагадаємо, минулого тижня у Берліні сталася масштабна пожежа на металообробному підприємстві. Для містян оголошували попередження через отруйний дим, але серйозного забруднення повітря не сталося.