У польській Сілезії спалахнула пожежа на полігоні з відходами, де можуть бути і хімікати

У польській Сілезії триває серйозна пожежа на полігоні з відходами, де можуть бути у тому числі хімічні речовини.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася на полігоні у містечку Семяновиці-Шльонські близько 9 години ранку. Стовп густого чорного диму видно з великої відстані.

Фото від аудиторії RMF

Площа пожежі складає кількасот квадратних метрів і на момент останніх оновлень її ще не взяли під контроль. На місці працюють кілька десятків бригад.

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Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Tak wygląda sytuacja na miejscu. pic.twitter.com/XwC8416qtd — Remiza.pl (@remizacompl) May 10, 2024

Очільник місцевої пожежно-рятувальної служби сказав, що на полігоні можуть бути у тому числі хімікати, відтак буде проводитися моніторинг стану повітря. Місцевих мешканців попросили закрити вікна. Станом на 11 ранку загроз не було виявлено.

Також в ніч на п'ятницю у Сілезії через нещасний випадок на шахті загинув гірник.

Нагадаємо, минулого тижня у Берліні сталася масштабна пожежа на металообробному підприємстві. Для містян оголошували попередження через отруйний дим, але серйозного забруднення повітря не сталося.