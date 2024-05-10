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У польській Сілезії спалахнула пожежа на полігоні з відходами, де можуть бути і хімікати

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Новини — П'ятниця, 10 травня 2024, 12:55 — Марія Ємець

У польській Сілезії триває серйозна пожежа на полігоні з відходами, де можуть бути у тому числі хімічні речовини.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася на полігоні у містечку Семяновиці-Шльонські близько 9 години ранку. Стовп густого чорного диму видно з великої відстані. 

Фото від аудиторії RMF 
Фото від аудиторії RMF 

Площа пожежі складає кількасот квадратних метрів і на момент останніх оновлень її ще не взяли під контроль. На місці працюють кілька десятків бригад.

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Очільник місцевої пожежно-рятувальної служби сказав, що на полігоні можуть бути у тому числі хімікати, відтак буде проводитися моніторинг стану повітря. Місцевих мешканців попросили закрити вікна. Станом на 11 ранку загроз не було виявлено. 

Також в ніч на п'ятницю у Сілезії через нещасний випадок на шахті загинув гірник. 

Нагадаємо, минулого тижня у Берліні сталася масштабна пожежа на металообробному підприємстві. Для містян оголошували попередження через отруйний дим, але серйозного забруднення повітря не сталося. 

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