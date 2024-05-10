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В польской Силезии вспыхнул пожар на полигоне с отходами, где могут быть и химикаты

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Новости — Пятница, 10 мая 2024, 12:55 — Мария Емец

В польской Силезии продолжается серьезный пожар на полигоне с отходами, где могут быть в том числе химические вещества.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пожар начался на полигоне в городке Семяновице-Шленски около 9 часов утра. Столб густого черного дыма видно с большого расстояния.

Фото от аудитории RMF
Фото от аудитории RMF

Площадь пожара составляет несколько сотен квадратных метров, на момент последних обновлений его еще не взяли под контроль. На месте работают несколько десятков бригад.

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Глава местной пожарно-спасательной службы сказал, что на полигоне могут быть в том числе химикаты, поэтому будет проводиться мониторинг состояния воздуха. Местных жителей попросили закрыть окна. По состоянию на 11 утра угроз не было обнаружено.

Также в ночь на пятницу в Силезии из-за несчастного случая на шахте погиб горняк.

Напомним, на прошлой неделе в Берлине произошел масштабный пожар на металлообрабатывающем предприятии. Для горожан объявляли предупреждение из-за ядовитого дыма, но серьезного загрязнения воздуха не произошло.

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