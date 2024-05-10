В польской Силезии вспыхнул пожар на полигоне с отходами, где могут быть и химикаты

В польской Силезии продолжается серьезный пожар на полигоне с отходами, где могут быть в том числе химические вещества.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пожар начался на полигоне в городке Семяновице-Шленски около 9 часов утра. Столб густого черного дыма видно с большого расстояния.

Фото от аудитории RMF

Площадь пожара составляет несколько сотен квадратных метров, на момент последних обновлений его еще не взяли под контроль. На месте работают несколько десятков бригад.

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Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Tak wygląda sytuacja na miejscu. pic.twitter.com/XwC8416qtd — Remiza.pl (@remizacompl) May 10, 2024

Глава местной пожарно-спасательной службы сказал, что на полигоне могут быть в том числе химикаты, поэтому будет проводиться мониторинг состояния воздуха. Местных жителей попросили закрыть окна. По состоянию на 11 утра угроз не было обнаружено.

Также в ночь на пятницу в Силезии из-за несчастного случая на шахте погиб горняк.

Напомним, на прошлой неделе в Берлине произошел масштабный пожар на металлообрабатывающем предприятии. Для горожан объявляли предупреждение из-за ядовитого дыма, но серьезного загрязнения воздуха не произошло.