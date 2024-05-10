У Польщі через нещасний випадок на шахті загинув гірник
У польській Сілезії внаслідок нещасного випадку на шахті загинув один гірник.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Інцидент стався в ніч проти 10 травня невдовзі після опівночі на шахті в районі міста Ястшембе-Здруй на глибині 950 метрів.
"З невизначених причин співробітник впав у рухомий конвеєр, внаслідок чого отримав травми голови і нижніх кінцівок", – повідомили в адміністрації.
Доки постраждалого підняли на поверхню, він помер.
Загиблому було 42 роки, він працював на шахті з 2008 року.
У листопаді минулого року через аварію на шахті у місті Явожно загинули четверо людей.
Позаминулого року через серію вибухів метану на шахті Пньовек загинули більше десятка шахтарів і рятувальників, деяких понад рік не могли підняти на поверхню через те, що зона залишалась небезпечною. У підсумку адміністрація шахти повідомила, що загинули загалом 16 осіб.