У Польщі через нещасний випадок на шахті загинув гірник

У польській Сілезії внаслідок нещасного випадку на шахті загинув один гірник.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в ніч проти 10 травня невдовзі після опівночі на шахті в районі міста Ястшембе-Здруй на глибині 950 метрів.

"З невизначених причин співробітник впав у рухомий конвеєр, внаслідок чого отримав травми голови і нижніх кінцівок", – повідомили в адміністрації.

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Доки постраждалого підняли на поверхню, він помер.

Загиблому було 42 роки, він працював на шахті з 2008 року.

У листопаді минулого року через аварію на шахті у місті Явожно загинули четверо людей.

Позаминулого року через серію вибухів метану на шахті Пньовек загинули більше десятка шахтарів і рятувальників, деяких понад рік не могли підняти на поверхню через те, що зона залишалась небезпечною. У підсумку адміністрація шахти повідомила, що загинули загалом 16 осіб.